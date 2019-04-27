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Усик показал, как готовится к дебюту в хэвивейте

Усик показал, как готовится к дебюту в хэвивейте
10:29 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Александр Усик продолжает подготовку к бою против Карлоса Такама.

Александр Усик, привыкший эпатировать публику во время своей предыдущей карьеры, не стал изменять себе и после перехода в супертяжелый вес. Подтверждением тому стало новое видео, которое знаменитый украинский боксер выложил у себя в Instagram.

Издеваясь над грушей, которую Усик колотил со страшной силой, Александр вдруг сделал театральную паузу – почти по Станиславскому. Для чего? Причина оказалась более чем "уважительной" – просто чтобы поправить прическу. Деликатно приложив волосы, Александр Усик продолжил избивать боксерскую грушу сериями из ударов обеими руками. Кстати, на деревянном держателе груши высечена надпись, призванная мотивировать Усика на новые победы. "Дорогу осилит идущий", – гласит она.

Джошуа посетит бой Усик - Такам

Как сообщалось ранее, Александр Усик в лосинах встретился с "братвой" в Конча-Заспе. "Саня, ну у тебя и термо": пошутили поклонники боксера по поводу его одежки на встрече с Ломаченко.

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Карлос Такам.
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