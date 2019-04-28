Хирн сделал свой прогноз на возможный бой Джошуа - Ортис

Новости спорта: Промоутер Джошуа уверен, что Энтони легко победит Ортиса.

Промоутер британского чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн уверен, что его подопечный без проблем разберется с Луисом Ортисом. Слова специалиста приводит BoxingScene:

"Я расскажу вам на следующей неделе, сколько мы предложили Ортису за этот бой. Эта сумма была намного больше, чем за воображаемый реванш с Уайлдером.

И вы действительно собираетесь сказать мне, что им уже был предложен гарантированный бой с Деонтейом Уайлдером? Этот человек и его команда нагло обманывали нас во время переговоров о бое с Джошуа. На самом деле никакого объединительного боя он не хотел".

Также Херн уверен, что Джошуа справится с Ортисом без проблем.

"Разве он доставит Джошуа проблемы? Джошуа уничтожит Луиса Ортиса в три раунда без проблем. И я скажу вам, что, если Луис Ортис захочет подписать контракт после 1 июня, мы подпишем контракт, чтобы сделать этот бой", - сказал промоутер Джошуа.