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Хирн сделал свой прогноз на возможный бой Джошуа - Ортис

Хирн сделал свой прогноз на возможный бой Джошуа - Ортис
12:35 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Промоутер Джошуа уверен, что Энтони легко победит Ортиса.

Промоутер британского чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн уверен, что его подопечный без проблем разберется с Луисом Ортисом. Слова специалиста приводит BoxingScene:

"Я расскажу вам на следующей неделе, сколько мы предложили Ортису за этот бой. Эта сумма была намного больше, чем за воображаемый реванш с Уайлдером.

И вы действительно собираетесь сказать мне, что им уже был предложен гарантированный бой с Деонтейом Уайлдером? Этот человек и его команда нагло обманывали нас во время переговоров о бое с Джошуа. На самом деле никакого объединительного боя он не хотел".

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Также Херн уверен, что Джошуа справится с Ортисом без проблем.

"Разве он доставит Джошуа проблемы? Джошуа уничтожит Луиса Ортиса в три раунда без проблем. И я скажу вам, что, если Луис Ортис захочет подписать контракт после 1 июня, мы подпишем контракт, чтобы сделать этот бой", - сказал промоутер Джошуа.

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Луис Ортис, Эдди Хирн.
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