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Захожий нокаутировал Диаса в восьмом раунде

Захожий нокаутировал Диаса в восьмом раунде
13:16 Сегодня Телеграф tribuna.com

Новости спорта: Украинский боксер одержал одиннадцатую победу на профи-ринге.

Украинский супертяжеловес Александр Захожий (11-0, 9 КО) техническим нокаутом в восьмом раунде победил аргентинца Мариано Рубена Диаса (13-14-1, 6 КО) в поединке во время вечера бокса в немецком Карлсруе.

На протяжении всей дистанции боя украинец доминировал и выбрасывал много ударов, особенно джебов, но Диас грамотно оборонялся и пытался отвечать резкими контратаками в 2-3 удара.

Под конец боя преимущество Захожего становилось все более заметным, хотя он, как и соперник, подсел физически. В заключительном, 8-м раунде, украинец взвинтил темп и обрушил шквал ударов на Диаса, на которые аргентинец не мог ответить, из-за чего рефери остановил бой.

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Отметим, что Захожий участвовал в подготовке Александра Усика к дебютному бою в супертяжелом весе против Карлоса Такама.

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Бокс, Новости бокса, Александр Захожий, Мариано Рубена Диас.
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