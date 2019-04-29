Постол хочет провести большой бой

Новости спорта: Украинский боксер Виктор Постол уже рвется в следующий бой.

Украинский полусредневес Виктор Постол (31-2, 12 КО) признался, что поединок против Мохамеда Мимуна (21-3, 2 КО) стал для него экзаменом. Украинец считает, что успешно его сдал и теперь готов к большим боям.

"Я хочу, чтобы мой следующий бой был большим. Не имеет значения, кто станет моим соперником, чемпион мира по версии WBC Хосе Рамирес станет отличным вариантом.

Я отсутствовал на протяжении почти двух лет, поэтому у меня было определенное волнение, но теперь я чувствую, что вернулся в большую игру. Я вернулся и на 100% готов к следующему бою", - приводит слова Виктора Boxing247.