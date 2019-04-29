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Постол хочет провести большой бой

Постол хочет провести большой бой
00:55 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Украинский боксер Виктор Постол уже рвется в следующий бой.

Украинский полусредневес Виктор Постол (31-2, 12 КО) признался, что поединок против Мохамеда Мимуна (21-3, 2 КО) стал для него экзаменом. Украинец считает, что успешно его сдал и теперь готов к большим боям.

"Я хочу, чтобы мой следующий бой был большим. Не имеет значения, кто станет моим соперником, чемпион мира по версии WBC Хосе Рамирес станет отличным вариантом.

Постол - Мимун: видео боя

Я отсутствовал на протяжении почти двух лет, поэтому у меня было определенное волнение, но теперь я чувствую, что вернулся в большую игру. Я вернулся и на 100% готов к следующему бою", - приводит слова Виктора Boxing247.

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Бокс, Новости бокса, Виктор Постол.
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