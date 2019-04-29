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Американский проспект может перехватить пояс WBC у Ломаченко

Американский проспект может перехватить пояс WBC у Ломаченко
11:24 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Промоутер Девина Хэйни возлагает большие надежды на молодого американца.

Промоутер Эдди Хирн, недавно подписавший контракт с легковесом Девином Хэйни (21-0, 13 КО), считает, что у его клиента есть все шансы побороться за титул WBC уже в следующем поединке:

«Вы же знаете правила: WBC заказывает бой за вакантный титул между обязательным претендентом и бойцом, который занимает в рейтинге организации самое высокое место и является доступным для проведения боя. То есть Кэмпбелл должен бы сразиться с Абдуллаевым, но здесь есть один важный момент. Из-за Рамадана россиянин не сможет выйти в ринг до сентября. Поэтому, похоже, что за вакантный титул Кэмпбелл сразится с Хэйни.

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Да, есть разговоры о Ломаченко. Не думаю, что WBC стоит идти на это, заказывать бой между Ломаченко и Кэмпбеллом. Они должны действовать по правилам, заказать бой между двумя бойцами с наивысшим рейтингом, а это Кэмпбелл и Хэйни».

Напомним, что американский боксер Майки Гарсия (39-1, 30 КО) отказался от титула WBC в апреле 2019 года. При этом Совет наградил американца званием «почетного» чемпиона мира.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Эдди Хирн, Девин Хэйни.
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