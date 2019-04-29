Джейкобс: У меня есть все для победы над Альваресом

Новости спорта: Дэниел заявил, что разработал несколько стратегий на бой с мексиканцем.

Чемпион IBF в среднем весе Дэниэл Джейкобс заявил, что сделает все для того, чтобы победить обладателя титулов WBA и WBC Сауля Альвареса.

"Я считаю, что у меня есть все для победы в этом поединке. У Сауля сильный удар и отличная техника. Но я - не из тех, кто будет просто стоять в центре ринга. Для победы мне нужно будет запутать Альвареса своими движениями.

Мы с моей командой разработали несколько стратегий на бой, и каждая из них подразумевает использования слабых сторон Альвареса. Я знаю, что у меня преимущество в физике и габаритах. Также я постараюсь использовать всю свою мощь и интеллект, чтобы добиться победы", - приводит слова Джейкобса Boxing Scene.

Напомним, поединок между боксерами состоится 4-го мая в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что боксеры выплатят по 300 тысяч долларов за каждый фунт перевеса накануне боя.