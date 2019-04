Кличко вспомнил свой бой с Джошуа 29 апреля

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко вспомнил о своем последнем поединке с британцем Энтони Джошуа и намекнул на то, что может возобновить боксерскую карьеру.

"Хоть я и не выиграл титулы 29 апреля 2017 года, для меня это был один из лучших дней в боксерской карьере (пока что).

Спасибо Энтони Джошуа за то, что он стал идеальным соперником, и за роль, которую он сыграл в моем навязчивом желании снова стать чемпионом!", - написал Владимир в своем Twitter.

Although, I didn’t win the titles on April 29th 2017, for me, it was one of my best days in my long boxing career (so far). Thanks @anthonyfjoshua for being the perfect opponent and part of my obsession to become a champion again! #obsessed pic.twitter.com/vFSPLXG9QF

