Спенс: Боб Арум не хочет нашего поединка с Кроуфордом

Новости спорта: Чемпион IBF намерен собрать три титула в полусреднем дивизионе.

Обладатель пояса IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (25-0, 21 КО) уверен в неизбежности встречи с чемпионом мира по версии WBO Теренсом Кроуфордом (35-0, 26 КО), несмотря на отсутствие инициативы со стороны главы Top Rank Боба Арума. Слова американца приводит BoxingScene.

«Я не уверен, что Арум хочет устроить наш бой с Кроуфордом. Когда ты кого-то обзываешь по телевидению, а затем тут же говоришь, что собираешься ему позвонить на следующий день насчет переговоров, - кто будет после такого с тобой разговаривать? Конечно же, все мы – бизнесмены, однако не лишенные человеческих качеств. Если кто-то распускает о тебе без конца гнусные сплетни, а потом пытается сесть с тобой за стол переговоров, то объясните мне, как это работает? Я не вижу, как такая тактика может привести к успеху.

Я думаю, они сейчас в отчаянии. По ним это видно. Арум никогда не был настолько сварливым, каким он есть на данный момент. Мне кажется, это из-за того, что у меня на руках все лучшие карты. Я могу подраться с Мэнни Пакьяо. Могу выйти в ринг против Кита Турмана… Сейчас я хочу объединительного поединка с Шоном Портером. Затем, если Пакьяо и Турман подерутся, я бы очень хотел встретиться с победителем этой пары. Вы понимаете, у меня все карты. И потом, когда я буду обладать 3-мя поясами, лишь потом я буду раздумывать о бое с Кроуфордом. И наша сделка определенно будет 50 на 50, и никак иначе».

Ранее Спенс назвал своего фаворита в противостояния Дэниэл Джейкобс – Сауль Альварес.