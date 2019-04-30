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Вторник, 30.04.2019

Хирн рассказал о боксерских способностях Ломаченко

Промоутер Matchroom Boxing Эдди Хирн не считает Теренса Кроуфорда (36-0, 25 КО) и Василия Ломаченко (13-1, 10 КО) большими звездами: «Есть много боксеров, которые смотрятся, но о них все равно не говорят много. Теренс Кроуфорд – хороший пример. Его бои уже долго показывают на ESPN, но последний поединок с Ханом продал 100 тысяч PPV, правильно? Ломаченко также дерется на ESPN, но я не вижу его суперзвездой. Оба этих парня невероятно талантливы, но дело не только в зрелищности». Напомним, Хирн не хочет выставлять своего боксера на бой с Ломаченко за пояс WBC.
xsport.ua
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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Эдди Хирн.
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