Хирн рассказал о боксерских способностях Ломаченко

Промоутер Matchroom Boxing Эдди Хирн не считает Теренса Кроуфорда (36-0, 25 КО) и Василия Ломаченко (13-1, 10 КО) большими звездами: «Есть много боксеров, которые смотрятся, но о них все равно не говорят много. Теренс Кроуфорд – хороший пример. Его бои уже долго показывают на ESPN, но последний поединок с Ханом продал 100 тысяч PPV, правильно? Ломаченко также дерется на ESPN, но я не вижу его суперзвездой. Оба этих парня невероятно талантливы, но дело не только в зрелищности». Напомним, Хирн не хочет выставлять своего боксера на бой с Ломаченко за пояс WBC.