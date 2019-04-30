Миллер получил наказание за срыв боя с Джошуа из-за допинга

Новости спорта: Джаррелла Миллера дисквалифицировали на шесть месяцев из-за проваленного допинг-теста.

Американский боксёр-тяжеловес Джаррелл Миллер был дисквалифицирован на шесть месяцев из-за проваленного допинг-теста.

Миллер сдал положительный допинг-тест в преддверии боя с британцем Энтони Джошуа. Этот поединок должен был состояться 1 июня в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Арена». При этом Миллер сам изначально настаивал на проведении допинг-тестов перед боем.

Джошуа планирует выйти на ринг 1 июня. В настоящее время промоутер британца подбирает соперника своему клиенту. С большой долей вероятности соперником Джошуа станет Энди Руис-младший.

«Я думаю, что решение о дисквалификации справедливо. Оно соответствует нарушению. Я уверен, что Джаррелл согласится с наказанием. Да и у него нет выбора», — цитирует промоутера боксёра Грега Коэна ESPN.