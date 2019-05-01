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"Он ответит за каждое слово": Ломаченко - о возможном бое против Лопеса

"Он ответит за каждое слово": Ломаченко - о возможном бое против Лопеса
08:51 Сегодня Телеграф Трибуна

Новости спорта: Украинский боксер Василий Ломаченко поделился планами на будущее.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) прокомментировал словесные нападки Теофимо Лопеса.

«Отец мне говорил в детстве: «Если ты сильный, покажи, что ты слабый. Но если ты слабый, покажи, что ты сильный». В этой ситуации и объективно, и субъективно видно, что они показывают, что они сильные.

Сильный человек никогда не будет кричать об этом, не будет пытаться кого-то оскорбить. Он все докажет делом, а не словом.

Пока это все разговоры, его стратегические мысли, которые касаются бизнеса. Они просто выбрали тактику использования моего имени для своей же раскрутки.

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У них это получается, народ в Америке хавает это. Мне это тоже нравится, потому что я в очень хорошей позиции.

Он наговорил уже до такой степени, что я буду в поединке спрашивать за каждое слово, которое было сказано. Плюс мне ничего не нужно делать для раскрутки этого поединка, я просто буду молчать, он сам все сделает», – сказал Ломаченко.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.
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