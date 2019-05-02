Ломаченко не готов прыгать в весе

Новости спорта: Чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в легком весе Василий Ломаченко рассказал о своих планах по объединению чемпионских титулов.

«Бой с Майки Гарсией? В будущем, почему бы и нет. Но не в ближайшее время. Не знаю. Он говорит, что хочет остаться в 147 фунтах. Но он бы спустился в 140 фунтов. Но я не хочу прыгать в весе, я не готов это делать. У меня есть цель и я буду придерживаться этого.

Логично, если Кэмпбелл сначала завоюет пояс, а затем будет драться со мной - это правильная стратегия для развития его, как спортсмена. Но я хочу объединять титулы. Я в той позиции, когда я близок к этому.

Здесь включается политика бокса, у кого какие связи и кто с кем договорится. Не знаю, правильно ли это, но тут всё зависит от политики. WBC или IBF? Без разницы, хочу получить все четыре пояса», — приводит слова Ломаченко его официальный YouTube канал.