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Ломаченко: Мог бы нокаутировать Кроллу одной рукой

Ломаченко: Мог бы нокаутировать Кроллу одной рукой
22:03 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в легком весе Василий Ломаченко рассказал о поединке с Энтони Кроллой.

Напомним, что Ломаченко повредил руку в поединке с Кроллой во время решающего удара, который отправил Кроллу в нокаут.

«Смог бы я закончить бой с Кроллой с одной рукой? А вы как думаете? Конечно, смог бы, это мне не в первой, он не суперхитрый и умный боксёр, против которого ты выходишь с ножом, а он против тебя с пистолетом. С ним было реально боксировать и даже нокаутировать одной рукой. Но это мы можем только фантазировать.

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Я говорил, что Кролла — боксёр среднего класса. Он не совсем топ-уровня. Он средний боксёр, но тем не менее он был чемпионом мира, простоял с Линаресом все 12 раундов. Но я не ощутил большого сопротивления, он не заставил меня сильно думать. Он боялся меня», — сказал Ломаченко в интервью.

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