Скачать
Среда, 01.05.2019
Барселона - Ливерпуль: когда и где смотреть матч Лиги чемпионов
Барселона - Ливерпуль: когда и где смотреть матч Лиги чемпионов
Джошуа - Руис: бой официально подтвержден
Джошуа - Руис: бой официально подтвержден
Сборная Украины разгромила Нидерланды на ЧМ-2019 по хоккею
Сборная Украины разгромила Нидерланды на ЧМ-2019 по хоккею
Касильяс был госпитализирован после сердечного приступа
Касильяс был госпитализирован после сердечного приступа

Джейкобс: Буду противостоять не только Саулю Альваресу, но и судьям

Джейкобс: Буду противостоять не только Саулю Альваресу, но и судьям
18:09 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Дэниэл Джейкобс прокомментировал свой ближайший бой против Сауля Альвареса.

В ночь с 4 на 5 мая мск в Лас-Вегасе пройдёт турнир по профессиональному боксу, главным событием которого станет титульная встреча в среднем весе между чемпионом мира по версиям WBA Super и WBC Саулем Альваресом и чемпионом мира по версии IBF Дэниелом Джейкобсом.

Незадолго до поединка американец выразил уверенность в том, что судейский корпус в этой встрече не будет беспристрастным и попытается помочь Альваресу.

Сауль Альварес рассказал о своих целях и планах на 2019 год

«Часть меня уверена в том, что я буду противостоять судьям в той же степени, что и Альваресу. История говорит именно о таком сценарии. Сауль получил всё, что хотел, в боях с Геннадием Головкиным. То же самое можно сказать о карточках некоторых судей в его поединках с Эрисланди Ларой и Мигелем Котто. Даже когда он дрался с Мейвезером, один из судей поставил ничью. Вот с чем мне придётся иметь дело», — приводит слова Джейкобса Boxingnews24.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

IBF, Бокс, WBC, Сауль Альварес, WBA, Новости бокса, Дэниэл Джейкобс, Сауль Альварес - Дэниел Джейкобс, Альварес - Джейкобс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига чемпионов. Тоттенхэм - Аякс: события матча
02 Тоттенхэм - Аякс: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
03 Зидан сожалеет о возвращении в Реал
04 Диллиан Уайт сделал прогноз на бой Джошуа - Руис
05 Роналду купил эксклюзивный и самый дорогой автомобиль
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь