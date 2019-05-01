Джейкобс: Буду противостоять не только Саулю Альваресу, но и судьям

Новости спорта: Дэниэл Джейкобс прокомментировал свой ближайший бой против Сауля Альвареса.

В ночь с 4 на 5 мая мск в Лас-Вегасе пройдёт турнир по профессиональному боксу, главным событием которого станет титульная встреча в среднем весе между чемпионом мира по версиям WBA Super и WBC Саулем Альваресом и чемпионом мира по версии IBF Дэниелом Джейкобсом.

Незадолго до поединка американец выразил уверенность в том, что судейский корпус в этой встрече не будет беспристрастным и попытается помочь Альваресу.

«Часть меня уверена в том, что я буду противостоять судьям в той же степени, что и Альваресу. История говорит именно о таком сценарии. Сауль получил всё, что хотел, в боях с Геннадием Головкиным. То же самое можно сказать о карточках некоторых судей в его поединках с Эрисланди Ларой и Мигелем Котто. Даже когда он дрался с Мейвезером, один из судей поставил ничью. Вот с чем мне придётся иметь дело», — приводит слова Джейкобса Boxingnews24.