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Хирн: Поздравим Фьюри, он будет драться с 93-м номером рейтинга

Хирн: Поздравим Фьюри, он будет драться с 93-м номером рейтинга
06:11 Пт, 3 Май 2019 Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Барри Хирн, промоутер и основатель Matchroom Sport, иронично прокомментировал следующий поединок британца Тайсона Фьюри.

Он 15-го июня встретится с Томом Шварцем на арене казино MGM Grand в Лас-Вегасе (США). Хирн говорил о поединке во время пресс-конференции, посвящённой бою Диллиана Уайта и Оскара Риваса. Ранее предполагалось, что Ривас станет соперником Фьюри в июне, но в итоге британец выбрал бой со Шварцом.

«Тайсон Фьюри – лучший цыганский боксёр в мире, да? Король цыган, который будет драться с любым соперником, верно? Ах, да, его оппонент занимает 93-ю строчку в BoxRec. Ок, поздравляем Фьюри, но давайте не говорить ерунды, ок?» — приводит слова Хирна BoxingScene.

Хирн дал прогноз на бой Фьюри - Шварц

Напомним, ранее Фьюри провёл поединок с Деонтеем Уайлдером. Этот бой завершился ничьей.

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