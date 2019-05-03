Хирн: Поздравим Фьюри, он будет драться с 93-м номером рейтинга

Новости спорта: Барри Хирн, промоутер и основатель Matchroom Sport, иронично прокомментировал следующий поединок британца Тайсона Фьюри.

Он 15-го июня встретится с Томом Шварцем на арене казино MGM Grand в Лас-Вегасе (США). Хирн говорил о поединке во время пресс-конференции, посвящённой бою Диллиана Уайта и Оскара Риваса. Ранее предполагалось, что Ривас станет соперником Фьюри в июне, но в итоге британец выбрал бой со Шварцом.

«Тайсон Фьюри – лучший цыганский боксёр в мире, да? Король цыган, который будет драться с любым соперником, верно? Ах, да, его оппонент занимает 93-ю строчку в BoxRec. Ок, поздравляем Фьюри, но давайте не говорить ерунды, ок?» — приводит слова Хирна BoxingScene.

Напомним, ранее Фьюри провёл поединок с Деонтеем Уайлдером. Этот бой завершился ничьей.