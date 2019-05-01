Ломаченко объяснил, почему Усик не затеряется в хэвивейте

Новости спорта: Василий Ломаченко назвал главное преимущество Александра Усика над боксерами супертяжелого веса.

Чемпион мира по версиям WBA/WBO в легком весе Василий Ломаченко считает, что абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик обладает уникальным стилем, дающим ему преимущество над другими боксерами супертяжелого дивизиона.

По словам Ломаченко, Усик не затеряется в новой весовой категории. «Ожидаю очень хорошего и яркого выступления от Саши, потому что здесь его преимущество возрастает, — цитирует Ломаченко Allboxing. Объясню, почему: Саша не боксирует как тяжеловес, он боксирует как боксер легкого веса. Он техничный, он двигается на ногах, он быстрый, у него хорошая защита, быстрые удары, а это все — очень большая проблема для тяжеловесов. Если мы сегодня посмотрим, все тяжеловесы ориентируются на один акцентированный удар, все заряжены на нокаут и мало кто из них боксирует. Все стараются завершить бой нокаутом, одним ударом.

Вот здесь преимущество Саши и будет: в его ловкости, в его боксерском IQ, в его технике, в его боксерской школе. Я считаю, что все сегодня на стороне Саши. Как получится с топовыми боксерами — сегодня сложно сказать. После первого поединка в супертяжеловесах можно будет давать какую-то оценку».