Сауль Альварес: Я дрался со многими боксерами, но Джейкобс совсем другой

Новости спорта: Сауль Альварес заявил, что готов к любому повороту событий в бою с американцем.

Обладатель титулов WBC и WBA в среднем весе Сауль Альварес рассказал о своих ожиданиях от предстоящего поединка с Дэниелом Джейкобсом.

"Я дрался со многими боксерами, у меня были соперники из Зала Славы, но Джейкобс совсем другой. У него есть талант, этого не скроешь. Этот бой будет сложным для меня, но я готов ко всему.

За свою карьеру я неоднократно дрался с парнями, которые намного выше и больше меня. Во время подготовки у нас были правильные спарринг-партнеры, которые имеют похожий с Джейкобсом стиль. К тому же я могу адаптироваться к любому сопернику по ходу поединка, так что не вижу никаких проблем. Если получится закончить бой нокаутом, то непременно сделаю это. Но я хочу заявить, что готов и к полноценному 12-раундовому сражению", - приводит слова Альвареса The Express.