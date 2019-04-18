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Сауль Альварес готов подняться в весе для боя с Ковалевым

Сауль Альварес готов подняться в весе для боя с Ковалевым
05:11 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Чемпион мира в среднем весе Сауль Альварес дал понять, что он всё ещё открыт к дальнейшим экспериментам с весовыми категориями.

Мексиканец подтвердил заинтересованность в поединке с чемпионом мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергеем Ковалёвым, подчеркнув, что его не беспокоит разница в габаритах.

"Это правда, действительно хочу встретиться с Ковалёвым. Неважно, что он крупнее меня. Мне нравится эта идея, невзирая на все риски, которые она несёт. Что касается возможного третьего поединка с Головкиным, то меня не особо интересует этот вариант, я победил его уже два раза, для меня этот вопрос закрыт. Конечно, если у меня не будет лучших вариантов, уверен, что мы с ним организуем и третий классный бой", — приводит слова мексиканца Boxingnews24.

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Ранее сообщалось, что поединок между обладателем титула чемпиона мира WBO, WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа и Джаррела Миллера может не состояться.

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Бокс, Сауль Альварес, Новости бокса, Сергей Ковалев.
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