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Россиянин Лебедев заполучил пояс Усика

Россиянин Лебедев заполучил пояс Усика
19:25 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Денис Лебедев восстановлен в статусе чемпиона мира.

Российский боксёр Денис Лебедев восстановлен в статусе чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версии WBA, сообщает пресс-служба промоутерской компании «Мир Бокса».

Ранее стало известно, что руководство Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) обязало абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика провести защиту титула с Лебедевым. Напомним, что Лебедев обладал статусом «чемпиона в отпуске» по версии WBA. После того как Усик отказался от чемпионского пояса WBA и боя с Лебедевым, в организации приняли решение восстановить Лебедева в статусе чемпиона.

WBA отменила торги на бой Усик - Лебедев

Россиянин не принимал участия в первом сезоне Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS), поэтому был объявлен «чемпионом в отпуске» по версии WBA. По плану он должен был встретиться с победителем WBSS, которым и является Усик.

Следующий бой, вероятно, Лебедев проведёт с британским проспектом первого тяжёлого веса Лоуренсом Околи, который может состояться в России.

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Денис Лебедев, Бокс, Новости бокса, Александр Усик.
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