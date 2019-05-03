Оскар де ла Хойя дал прогноз на бой Альварес - Джейкобс

Новости спорта: Оскар де ла Хойя, промоутер мексиканского боксёра Сауля Альвареса, поделился ожиданиями от боя его клиента с Дэниелом Джейкобсом.

"Я чувствую напряжение. Они много говорили, Джейкобс — великий чемпион, отличный боец, но в таких крупных мероприятиях есть своя особенность. Если ты никогда не участвовал в подобных крупных турнирах, иногда сложно выдержать давление. Многие бойцы не выдерживают это. Я не говорю, что именно так произойдёт и с Джейкобсом, но никогда не знаешь. Когда находишься на ринге, главное — желание победить.

Я не думаю, что Альварес и Джейкобс доведут дело до решения судей. Вне зависимости от того, кто победит, вряд ли бой продлится все 12 раундов. Альварес отлично бьёт, но Джейкобс — большой парень с хорошим ударом", — цитирует де ла Хойю BoxingNews24.

Поединок Альвареса и Джейкобса состоится в ночь с 4 на 5 мая в Лас-Вегасе.