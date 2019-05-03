Стали известны новые подробности о состоянии здоровья Стивенсона

Новости спорта: Состояние здоровья канадского боксера улучшается.

Промоутер бывшего чемпиона в полутяжелом весе Адониса Стивенсона, Ивон Мишель поделился новыми подробностями о состоянии здоровья боксера.

Напомним, 1 декабря 2018 года 41-летний Стивенсон был нокаутирован Александром Гвоздиком в 11-м раунде чемпионского поединка. Затем Адониса доставили в больницу, где боксер был погружен в искусственную кому, в которой находился до конца декабря, пока его состояние не стало улучшаться.

«Я разговариваю с Адонисом также, как и до травмы. Он передвигается самостоятельно и хорошо кушает. Выходные дни Стивенсон проводит дома в кругу семьи. Мне сказали, что есть возможности для дальнейшего улучшения его состояния, но результаты лечения действительно впечатляют, когда речь идет о его памяти и двигательных функциях. У него все хорошо. Его выздоровление было превыше всего, о чем я мог подумать, когда увидел Адониса в коме», - сказал Мишель.

Также по словам промоутера, вскоре Стивенсон может появиться на публике и дать первые комментарии.