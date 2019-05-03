Джошуа: Руис сам должен решить, как ему проиграть

По мнению Джошуа, Руис слишком много болтает перед боем. Такое поведение чемпиону не нравится.
«Руис уже начал болтать что попало? Ему лучше так не делать, потому что вот этот робот… Я хорошенько его отделаю. Я думал, что он – спокойный парень, потому просто хотел выйти в ринг и медленно его избивать, но, если он будет и дальше говорить всякую гадость, то я его поломаю. Я покажу ему, что этот робот умеет. Ему решать, как он хочет проиграть», - сказал Джошуа.
Поединок Джошуа – Руис состоится 1 июня в Нью-Йорке. Напомним, что изначально Джошуа должен был боксировать против Джаррела Миллера, но тот провалил допинг-тест.