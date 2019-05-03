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"Мне плевать на рейтинги": Фьюри - о бое против Шварца

"Мне плевать на рейтинги": Фьюри - о бое против Шварца
14:09 Пт, 3 Май 2019 Телеграф isport.ua

Новости спорта: Тайсон считает, что ему не нужно ничего доказывать.

Британский боксер Тайсон Фьюри, выступающий в хевивейте, заявил, что его не интересуют рейтинги и пояса, ведь он закрепил за собой статус линейного чемпиона мира на века.

"Мне плевать не рейтинги. Я - линейный чемпион мира и получил этот статус на 100 лет. Пояс для меня мало что значит, а если говорить об обязательном претенденте, то я на это вообще не обращаю внимания. Я выше всего этого.

"Цыганский король" бьется с кем хочет и когда хочет. Люди говорят: "Как вы считаете, а эти трое (Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер – прим.) будут драться друг с другом? Они забыли как я прибыл в США и одержал победу над Деонтеем? Теперь сражайтесь друг с другом.

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После боя со Шварцем у меня будет пару недель отдыха, а потом я продолжу тренироваться. Следующий поединок запланирован на 28 сентября", - приводит слова британца Boxing Scene.

Ранее основатель компании Matchroom Sport и отец известного промоутера Эдди Хирна, Барри, потроллил следующий поединок британца Тайсона Фьюри.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Новости бокса, Том Шварц.
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