Украинские болельщики готовят сюрприз Усику в бою 25 мая

Новости спорта: 25 мая на вечере бокса в Оксон-Хилле Александра Усика поддержат более 1000 украинцев.

До дебюта абсолютного чемпиона мира в крузервейте Александра Усика в супертяжелом весе осталось чуть более трех недель. У украинца сейчас самый ответственный этап подготовки к бою с Карлосом Такамом – спарринги.

Готовятся к шоу и болельщики Усика. 25 мая в Оксон-Хилла, где пройдет боксерский вечер, высадится внушительный десант украинцев. Об этом Sport Arena рассказал один из учредителей официального фан-клуба братьев Кличко Максим Розенко.

«Александра на арене будут поддерживать более 1000 украинцев. Около 85 процентов из них – это представили украинской диаспоры в США. Будут ребята из Вашингтона, Филадельфии, Чикаго, солидная делегация приедет из Нью-Йорка. И, конечно же, прилетят около 150 человек из Украины», — отметил Максим Розенко.

«Когда Усик вместе с Василием Ломаченко и Александром Гвоздиком два года назад проводили свои бои на этой же арене, было ощущение, что боксерский вечер проходит в нашей стране — в каждом секторе было четко слышно украинскую речь, а усиливали это ощущение десятки гордо развевающихся желто-синих флагов. Уверен, такая же атмосфера будет здесь и вечером 25 марта. Этому поспособствовала и гибкая ценовая политика организаторов ивента Matchroom Boxing и K2 Promotion — цена на самые дешевые билеты стартовала с 50 долларов и были раскуплены в первую очередь. Украинские фаны готовят Александру приятный сюрприз, о котором он узнает уже непосредственно во время боя».