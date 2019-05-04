Фьюри высмеял соперника Джошуа

Новости спорта: Британский боксер Тайсон Фьюри посмеялся над следующим соперником чемпиона IBF, WBO, IBO и WBA в тяжёлом весе Энтони Джошуа.

1 июня Джошуа в Нью-Йорке на "Мэдисон Сквер Арене" встретится с Энди Руисом-младшим. В своём "инстаграме" Фьюри сравнил Руиса с одним из персонажей диснеевского мультфильма "Вверх".

"Помните малыша из мультика "Вверх"? Он вырос и теперь будет биться с Джошуа за титул чемпиона мира", — написал в "сториз" в своём "инстаграме" Фьюри.

Фото: Инстаграм

Напомним, Джошуа должен был сразиться с Джареллом Миллером, но соперника британца дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил. Миллер теперь пропустит шесть месяцев. Сам Джошуа, по всей видимости, хотел встретиться с Луисом Ортисом, но стороны так и не сумели договориться.