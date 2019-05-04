Джошуа хочет провести бой с Уайлдером в 2019 году

Новости спорта: Чемпион IBF, WBO, IBO и WBA в тяжелом весе британец Энтони Джошуа раскритиковал чемпиона мира по версии WBC американца Деонтея Уайлдера.

По мнению Джошуа, Уайлдер всячески пытается избежать встречи с британцем на ринге.

"Бокс — вид спорта для фанатов, верно? Уайлдера окружают умные люди. Он знает, что нужно говорить и как, да?

Возможно, он и хочет, чтобы мы встретились на ринге, но я не понимаю, почему он так настаивает на переносе боя на 2020 год! Ведь 2020 год перейдёт в 2021 и так далее, понимаете о чём я?

Нам нужно быстрее начать переговоры по поводу нашего боя. Я могу спокойно готовиться к очередному поединку, а мои представители проведут переговоры, чтобы мы встретились в 2019 году, верно? Не понимаю, почему мы должны ждать", — приводит слова Джошуа Metro.