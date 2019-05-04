Альварес - Джейкобс: рефери боя сможет использовать видеоповтор

Новости спорта: Тони Уикс во время поединка сможет использовать при принятии решений видеозапись боя с замедленным повтором.

Тони Уикс, рефери поединка за титул чемпиона мира в среднем весе между Саулем «Канело» Альваресом и Дэниэлом Джейкобсом, сможет использовать при принятии решений видеозапись боя с замедленным повтором. Об этом сообщил в интервью ESPN Deportes глава Спортивной комиссии штата Невада Боб Беннетт.

По словам Беннетта видеоповтор уже использовался в двух боях на прошлой неделе, и они в дальнейшем планируют использовать его все более широко.

Эта технология тестировалась на поединках и ранее: Невада приняла соответствующее правило еще в 2009 году (став вторым штатом США после Нью-Джерси, разрешившим использование видеоповтора в боксе и смешанных единоборствах). «Рефери может использовать видеоповтор (при наличии технической возможности) после завершения поединка из-за травмы одного из участников, чтобы определить, была ли вызвана данная травма ударом, нанесенным по правилам, или фолом», — гласит это правило.