Карл Фроч дал прогноз на бой Альварес - Джейкобс

Новости спорта: Карл Фроч поделился ожиданиями от боя Сауль Альварес – Дэниел Джейкобс.

Бывший чемпион мира в среднем весе британец Карл Фроч поделился ожиданиями от поединка Сауль Альварес – Дэниел Джейкобс, который состоится в грядущий уик-энд в Лас-Вегасе. Фроч заявил, что не считает Джейкобса явным аутсайдером поединка.

«Ожидаю хорошего и равного боя. Думаю, Джейкобс является топовым бойцом средней весовой категории. Очевидно, что Альварес уже давно не выступал в этом дивизионе. Но он является большим и сильным парнем. В данном случае отдаю предпочтение более молодому Альваресу.

Думаю, что соперники проведут на ринге все 12 раундов. Ожидаю, что в концовке лучше будет выглядеть Альварес, который в итоге и победит по очкам. Вряд ли кто-то кого-то нокаутирует», — приводит слова Фроча BoxingScene.