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Альварес и Джейкобс устроили потасовку перед боем

Альварес и Джейкобс устроили потасовку перед боем
10:56 Сб, 4 Май 2019 Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта: Сауль Альварес и Дэниел Джейкобс устроили потасовку на церемонии взвешивания.

В ночь с 4 на 5 мая в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоится турнир по профессиональному боксу, главным событием которого станет объединительная встреча в среднем весе. На ринге встретятся чемпион мира по версиям WBA Super и WBC Сауль Альварес и чемпион мира по версии IBF Дэниел Джейкобс.

В преддверии противостояния бойцы провели официальную церемонию взвешивания. По её итогам американец оказался тяжелее соперника. Его вес составил 72,6 кг, в то время как вес Сауля — 72,2 кг. В ходе церемонии не обошлось без инцидентов.

В момент дуэли взглядов Альварес оттолкнул Джейкобса, после чего боксёры едва не подрались. Развитие конфликта удалось предотвратить охране.

Накануне в Лас-Вегасе (США) состоялась заключительная пресс-конференция перед объединительным поединком 4 мая между чемпионом WBA и WBC в среднем весе Саулем "Канело" Альваресом и обладателем титула IBF Дэниэлом Джейкобсом.

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Бокс, Сауль Альварес, Бокс новости, Дэниэл Джейкобс.
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