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Де ла Хойя намекнул на переход Сауля Альвареса в полутяжелый вес

Де ла Хойя намекнул на переход Сауля Альвареса в полутяжелый вес
20:15 Сб, 4 Май 2019 Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла Хойя рассказал о перспективах чемпиона мира в среднем весе Сауля Альвареса после поединка с Дэниелом Джейкобсом.

Функционер дал понять, что его подопечный не будет ограничиваться лимитом одной весовой категории, и не исключил, что Сауль попробует силы даже в полутяжёлом весе.

«У Альвареса много возможностей. Всё зависит от того, кто будет выстраиваться в очередь на бой с ним. Многое зависит от Геннадия Головкина и чемпиона мира по версии WBO Деметриуса Андраде. К тому же, быть может, он снова захочет во второй средний вес или даже в полутяжёлую весовую категорию, к бойцам которой он проявляет интерес. В общем, вариантов много, и мы выберем лучший из них», — приводит слова де ла Хойи BoxingScene.

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В прошлом Оскар де ла Хойя уже заявлял о желании организовать бой Сауля Альвареса с чемпионом мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергеем Ковалёвым.

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