Альварес пообещал нокаутировать Джейкобса

Новости спорта: Сауль Альварес уверен, что досрочно победит Дэниэла Джейкобса.

Чемпион мира по версиям WBA Super и WBC в среднем весе Сауль Альварес (51-1-2, 35 КО) поделился ожиданиями от встречи с чемпионом мира по версии IBF Дэниелом Джейкобсом, (35-2, 29 КО) отметив, что планирует добыть досрочную победу.

«Я готов, готов побить его и продолжить писать историю. Это то, что я делал всегда. Я боксёр, способный совладать с любым стилем. Возможно, Джейкобс и больше меня, но это меня совсем не беспокоит. Я нацелен нокаутировать его, и сделаю это», — приводит слова мексиканца BoxingScene.

Напомним, встреча Сауля Альвареса и Дэниела Джейкобса состоится ранним утром 5 мая по киевскому времени. Поединок пройдёт в Лас-Вегасе, штат Невада, США.