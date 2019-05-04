Джейкобс: За меня будут говорить мои кулаки

Новости спорта: Дэниел Джейкобс прокомментировал потасовку с Саулем Альваресом во время дуэли взглядов.

Чемпион мира по версии IBF Дэниел Джейкобс прокомментировал эпизод во время дуэли взглядов с Саулем Альваресом на официальной церемонии взвешивания. Боксёры едва не подрались, после того как мексиканец попытался ударить соперника лбом.

«Эмоции зашкаливают. Но я никогда не отступаю перед вызовами. Я из Браунсвиля. Никогда не убегаю и не буду этого делать. Всё, что делаю, — для семьи и для Бруклина. Бой с Альваресом — шанс всей жизни. Чувствую, что я лучший средневес в мире. Альварес получит своё. Давайте сделаем это, смотрите наш бой. Он пытался ударить меня своей дурацкой головой, но завтра за меня будут говорить мои кулаки», — цитирует американца BoxingScene.

Объединительная встреча Сауля Альвареса и Дэниела Джейкобса пройдёт ранним утром 5 мая по киевскому времени.