Альварес - Джейкобс: где и когда смотреть бой

Новости спорта: В ночь с 4 на 5 мая состоится объединительный бой между между мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом и американцем Дэниэлом Джейкобсом.

На кону поединка будут стоять чемпионские пояса WBC, WBA и IBF в среднем весе.

Помимо основных чемпионских поясов победитель боя получит специальный пояс от Всемирного боксерского совета — WBC The Mayan Belt.

Пояс приурочен к национальному мексиканскому празднику Синко де Майо, отмечаемому 5 мая.

Когда начало боя. Трансляция вечера боксас главным боем Альварес — Джейкобс ожидается примерно в 21:00 по местному времени. В Украине будет 5:00 воскресенья. Ориентировочное начало боя - ближе к 6:00.

Где смотреть бой. На территории Украины чемпионский бой Альварес — Джейкобс показан не будет. В прямой трансляции поединок можно будет посмотреть на стримминговой платформе DAZN, а также на британском телеканале Sky Sports.

Последние бои. Предыдущий раз на ринг Канело выходил в декабре 2018-го мексиканец, когда нокаутировал в третьем раунде британца Роки Филдинга и стал обладателем чемпионского пояса по версии WBA. Сейчас же Сауль решил вернуться в родной средний вес для объединения титулов.

Что касается Джейкобса, то в октябре прошлого года, он победил по очкам украинца Сергея Деревянченко и завоевав вакантный чемпионский титул IBF.