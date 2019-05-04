Кролла не видит смысла в реванше с Ломаченко

Новости спорта: Энтони Кролла считает, что в возможном реванше с Василием Ломаченко нет смысла.

Британский боксер Энтони Кролла, уступивший нокаутом чемпиону мира в легком весе по версиям WBO и WBA Василию Ломаченко, не видит смысла в реванше с украинцем.

Кролла уверен, что не сможет стать чемпионом, если Ломаченко решил стать абсолютным чемпионом.

"Я бы хотел стать чемпионом мира, но, если честно, при желании Ломаченко собрать все пояса, чем он сейчас и занимается, у меня это не получится. Даже если я снова стану обязательным претендентом, в нашем реванше нет никакого смысла", - цитирует Кроллу BT Sport.