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Бэнкс рассказал о целях работы с Головкиным

Бэнкс рассказал о целях работы с Головкиным
09:44 Вс, 5 Май 2019 Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта: Джонатан Бэнкс прокомментировал сотрудничество с Геннадием Головкиным.

Джонатан Бэнкс , новый тренер экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина, в интервью Fight Hub TV озвучил, какие задачи он ставит себе в работе со своим новым подопечным. Ровесник Головкина Бэнкс в свое время ассистировал знаменитому Эмануэлю Стюарду, а затем работал с Владимиром Кличко. Сейчас он тренирует абсолютную чемпионку мира в полусреднем весе Сесилию Брекхус.

Экс-тренер Кличко будет тренировать Головкина

«Сейчас мы работаем над его активностью на ринге, над тем, чтобы сделать его немного более активным, — сказал Бэнкс. — Это наша текущая цель на данный момент. Выбрасывать больше ударов, быть активнее, изматывать соперника не просто одиночными ударами, а количеством ударов».

«На мой взгляд, когда боксер идет вперед, когда он обладает сильным ударом, и он выбрасывает много ударов, это заставляет соперника реагировать совершенно иначе, — добавил Бэнкс. — Соперник нигде не может найти возможность для передышки, он может передохнуть только в перерыве между раундами. Именно таким некомфортным надо делать бой для соперника. Конечно я считаю, что могу что-то добавить к его боксу, чтобы он выглядел лучше, чтобы бой шел по его сценарию. Мне нравятся активные действия. Я хочу, чтобы он был более активен».

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Бокс, Геннадий Головкин, Новости бокса, Джонатан Бэнкс.
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