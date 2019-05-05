Бэнкс рассказал о целях работы с Головкиным

Новости спорта: Джонатан Бэнкс прокомментировал сотрудничество с Геннадием Головкиным.

Джонатан Бэнкс , новый тренер экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина, в интервью Fight Hub TV озвучил, какие задачи он ставит себе в работе со своим новым подопечным. Ровесник Головкина Бэнкс в свое время ассистировал знаменитому Эмануэлю Стюарду, а затем работал с Владимиром Кличко. Сейчас он тренирует абсолютную чемпионку мира в полусреднем весе Сесилию Брекхус.

«Сейчас мы работаем над его активностью на ринге, над тем, чтобы сделать его немного более активным, — сказал Бэнкс. — Это наша текущая цель на данный момент. Выбрасывать больше ударов, быть активнее, изматывать соперника не просто одиночными ударами, а количеством ударов».

«На мой взгляд, когда боксер идет вперед, когда он обладает сильным ударом, и он выбрасывает много ударов, это заставляет соперника реагировать совершенно иначе, — добавил Бэнкс. — Соперник нигде не может найти возможность для передышки, он может передохнуть только в перерыве между раундами. Именно таким некомфортным надо делать бой для соперника. Конечно я считаю, что могу что-то добавить к его боксу, чтобы он выглядел лучше, чтобы бой шел по его сценарию. Мне нравятся активные действия. Я хочу, чтобы он был более активен».