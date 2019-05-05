Сауль Альварес решением судей победил Джейкобса

Новости спорта: Сауль Альварес и Дэниел Джейкобс прошли полную дистанцию боя.

В ночь с 4 на 5 мая по киевскому времени в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоялся турнир по профессиональному боксу, главным событием которого стала объединительная встреча в среднем весе. На ринге встретились чемпион мира по версиям WBA Super и WBC Сауль Альварес и чемпион мира по версии IBF Дэниел Джейкобс.

По итогам 12 раундов победа единогласным решением судей досталась Саулю Альваресу — 115:113, 115:113, 116:112. Таким образом, мексиканец теперь является чемпионом мира по версиям WBA Super, WBC и IBF.

Для Альвареса эта победа стала 52-й в карьере при одном поражении и двух ничьих. У Джейкобса — 35 побед при трёх поражениях.

Мексиканец получит за этот бой $ 35 млн, гарантированный гонорар Джейкобса составит $ 2,5 млн, но ещё $ 10 млн он получит по контракту с DAZN.