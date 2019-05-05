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Сауль Альварес решением судей победил Джейкобса

Сауль Альварес решением судей победил Джейкобса
08:20 Вс, 5 Май 2019 Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Сауль Альварес и Дэниел Джейкобс прошли полную дистанцию боя.

В ночь с 4 на 5 мая по киевскому времени в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоялся турнир по профессиональному боксу, главным событием которого стала объединительная встреча в среднем весе. На ринге встретились чемпион мира по версиям WBA Super и WBC Сауль Альварес и чемпион мира по версии IBF Дэниел Джейкобс.

По итогам 12 раундов победа единогласным решением судей досталась Саулю Альваресу — 115:113, 115:113, 116:112. Таким образом, мексиканец теперь является чемпионом мира по версиям WBA Super, WBC и IBF.

Для Альвареса эта победа стала 52-й в карьере при одном поражении и двух ничьих. У Джейкобса — 35 побед при трёх поражениях.

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Мексиканец получит за этот бой $ 35 млн, гарантированный гонорар Джейкобса составит $ 2,5 млн, но ещё $ 10 млн он получит по контракту с DAZN.

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IBF, Бокс, WBC, Сауль Альварес, WBA, Новости бокса, Дэниэл Джейкобс, Сауль Альварес - Дэниел Джейкобс, Альварес - Джейкобс.
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