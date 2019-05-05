Бетербиев победил Каладжича

Чемпион мира по версии IBF в полутяжелой весовой категории Артур Бетербиев провел бой против американского боксера боснийского происхождения Радивойе Каладжича.
Поединок проходил под эгидой промоутерской компании Top Rank в Стоктоне, штат Калифорния (США).
Бой был достаточно захватывающим, без явного перевеса одного из боксеров.
The ref stops the fight after @ABeterbiev proves to be too much for Kalajdzic. The world champ retains his belt with a TKO victory!!#BeterbievHotRod pic.twitter.com/oos50omeHq
— Top Rank Boxing (@trboxing) 5 мая 2019 г.
Однако, в пятом раунде Бетербиев нанес несколько классных ударов по Каладжичу, и тот не смог продолжить поединок.