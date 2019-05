Бетербиев победил Каладжича

Чемпион мира по версии IBF в полутяжелой весовой категории Артур Бетербиев провел бой против американского боксера боснийского происхождения Радивойе Каладжича.

Поединок проходил под эгидой промоутерской компании Top Rank в Стоктоне, штат Калифорния (США).

Бой был достаточно захватывающим, без явного перевеса одного из боксеров.

The ref stops the fight after @ABeterbiev proves to be too much for Kalajdzic. The world champ retains his belt with a TKO victory!!#BeterbievHotRod pic.twitter.com/oos50omeHq

— Top Rank Boxing (@trboxing) 5 мая 2019 г.