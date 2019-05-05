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Сауль Альварес решением судей победил Джейкобса
Сауль Альварес решением судей победил Джейкобса

Альварес готовь вновь сразиться с Головкиным

Альварес готовь вновь сразиться с Головкиным
09:54 Вс, 5 Май 2019 Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Сауль Альварес прокомментировал свою побед в бою над Дэниелом Джейкобсом.

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBC и IBF в среднем весе Сауль Альварес поделился впечатлениями от победы над Дэниелом Джейкобсом, а также рассказал о дальнейших карьерных планах.

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"Всё прошло так, как мы и думали. Знали, что Дэниел — непростой боец. Но, слава богу, мы всё сделали правильно и выполнили нашу работу. Что касается дальнейших планов, хочу получать самые сложные вызовы, вот и всё. Третий бой с Головкиным? Лично для меня эта тема закрыта. Но если люди хотят увидеть этот поединок, то я к нему готов и снова побью Геннадия", — приводит слова мексиканца RingTV.

Ранним утром 5 мая мск Сауль Альварес единогласным решением судей победил Дэниела Джейкобса, завоевав третий пояс в средней весовой категории.

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IBF, Бокс, WBC, Сауль Альварес, WBA, Новости бокса, Дэниэл Джейкобс, Сауль Альварес - Дэниел Джейкобс, Альварес - Джейкобс.
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