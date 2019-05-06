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Головкин: Чувствую себя на 25

Головкин: Чувствую себя на 25
22:52 Пн, 6 Май 2019 Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Геннадий Головкин поделился впечатлениями от объединительного боя между Саулем Альваресом и Дэниелом Джейкобсом.

Головкин отметил, что хотел бы получить реванш с Саулем Альваресом.

«Я не увидел ничего особенного. Это был спарринг. Я же всегда старался давать зрителям настоящее шоу. Не думаю, что потерял этот навык. Я уверен, что поединок с Роллсом станет зрелищным боем. Фанаты увидет, как изменился мой стиль.

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Я не считаю себя побеждённым в бою с Альваресом. Это просто было неверное решение судей. Я стал умнее, у меня новый тренер. Это большой шаг для меня. Я хочу реванш с Альваресом и готов к нему. Мне нужен билет на третий бой с Саулем. Возраст? Это неважно, я чувствую себя на 25», — приводит слова Геннадия Головкина BoxingNews24.

Напомним, ранним утром 5 мая (время киевское) Сауль Альварес единогласным решением судей победил Дэниела Джейкобса и теперь является чемпионом мира в среднем весе сразу по трём версиям. Головкин в прошлом побеждал Дэниела Джейкобса, а с Саулем Альваресом один поединок свёл к ничьей, а во втором проиграл.

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