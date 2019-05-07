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Фьюри принял решение завершить карьеру

Фьюри принял решение завершить карьеру
07:34 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Тайсон хочет уйти на пенсию в конце 2019-го года.

Экс-чемпион мира по версиям WBA Super, IBF, WBO в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что может завершить карьеру в 2019-м году. Но перед этим британец планирует до конца года провести 3 поединка.

"Я принял решение выступать в этом году как можно чаще. Планирую провести три боя, а потом с меня хватит", - приводит слова Фьюри Boxing Scene.

Напомним, 15 июня в Лас-Вегасе (США) Фьюри проведет поединок с немцем Томом Шварцем. Затем британец проведет следующий бой 28 сентября. Правда, место проведения этого поединка и оппонент пока что неизвестны.

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"Бой со Шварцем -э то вам не какая-то обычная защита. Это поединок против голодного льва, который собирается меня нокаутировать. У него 16 нокаутов в 24 боях. Он очень хороший боксер", - заявил Тайсон.

Ранее в команде Фьюри объяснили, почему выбрали в соперники Шварца.

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Тайсон Фьюри, Бокс, WBO, WBA, Новости бокса.
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