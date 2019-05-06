Назван гонорар Усика за первый бой в супертяжелом весе

Новости спорта: Александр Усик заработает более $1 млн за боксерский поединок с Такамом.

Стал известен гонорар абсолютного чемпиона мира в крузервейте украинского боксера Александра Усика в его дебютном бою в супертяжелом весе против Карлоса Такама.

По информации Sport Arena, гонорар Александра Усика в поединке с Карлосом Такамом, который состоится 25 мая на арене MGM National Harbor в Оксон-Хилле (США), составит более 1 млн долларов.

В случае победы украинский боксер будет иметь прекрасные перспективы на более выгодные в спортивном и коммерческом планах поединки. Уже осенью Усик может провести бой с доминантным чемпионом хевивейта британцем Энтони Джошуа. В таком мегафайте его гонорар будет выше на порядок, а на кону боя могут стоять сразу четыре чемпионских титула Джошуа - WBA, IBF, WBO и IBO.

Напомним, 25 мая на арене MGM National Harbor в Оксон-Хилле (США) чемпион мира в первом тяжелом весе украинский боксер Александр Усик проведет свой первый бой в супертяжелом весе. Его соперником станет камерунец Карлос Такам, который за этот бой получит гонорар в размере 800 тысяч долларов.

Цена билетов на бой Усик — Такам стартует от 40 долларов. В прямом эфире поединок покажет телеканал “Интер”.

Усик готовится к поединку в США, где ему помогает американский боксер Скотт. Также, украинские болельщики готовят сюрприз Усику в бою 25 мая.