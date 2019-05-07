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Экс-тренер Кличко: Владимир не возобновит свою карьеру

Экс-тренер Кличко: Владимир не возобновит свою карьеру
09:03 Сегодня Телеграф Трибуна

Новости спорта: Новый тренер Геннадия Головкина уверен, что украинец уже сказал последнее слово в ринге

Джонатон Бэнкс, новый главный тренер Геннадия Головкина, работавший долгое время с легендарным украинским чемпионом Владимиром Кличко, уверен, что 43-летний украинец не возобновит свою профессиональную карьеру.

«Кличко - деловой человек, и он не возобновит свою карьеру. Мы разговаривали с Владимиром перед тем, как он объявил об уходе из спорта. Он сказал мне, что уже сделал на ринге все. Я ему ответил, что решение остается только за ним, а я поддержу любой его шаг. У Кличко ушло много времени на то, чтобы все-таки решиться.

Владимир говорил, что не хочет быть парнем, который потом неожиданно объявит о своем возвращении, поэтому он заявил об уходе на пенсию в тот момент, когда был на 100% уверен в окончательности этого решения.

Экс-тренер Кличко будет тренировать Головкина

Долгие годы Владимир ассоциировался с элитным дивизионом, но при этом у него было много ненавистников. Теперь фанаты хотят, чтобы у хэвивейта снова появилось лицо и жаждут его возвращения», – сказал Бэнкс.

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Владимир Кличко, Бокс, Геннадий Головкин, Джонатон Бэнкс, Новости бокса.
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