Американка Шилдс замахнулась на рекорд Ломаченко

Новости спорта: Кларесса Шилдс (9-0, 2 КО) хочет превзойти достижение Василия Ломаченко (13-1, 10 КО).

Шилдс всего за 9 боев стала чемпионкой мира в двух весовых категориях, завоевав титулы во втором среднем и среднем дивизионах.

Абсолютная чемпионка мира в среднем весе рассчитывает в 10-м бою на профи-ринге завладеть поясом в третьей весовой категории. Если это ей удастся, то Шилдс побьет рекорд Ломаченко, который стал чемпионом мира в трех дивизионах в 12-м бою после досрочной победы над Хорхе Линаресом в мае прошлого года.

"Сейчас я хочу подняться в весе и стать чемпионкой мира в трех разных весовых категориях раньше, чем Ломаченко. Это моя цель и я занята ее исполнением. И, возможно, у меня даже получится стать абсолютной чемпионкой и в новом весе", - говорит Шилдс.

Ранее Кларесса Шилдс отметилась дерзким заявлением по отношению к Геннадию Головкину.