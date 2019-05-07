Американка Шилдс замахнулась на рекорд Ломаченко

Шилдс всего за 9 боев стала чемпионкой мира в двух весовых категориях, завоевав титулы во втором среднем и среднем дивизионах.
Абсолютная чемпионка мира в среднем весе рассчитывает в 10-м бою на профи-ринге завладеть поясом в третьей весовой категории. Если это ей удастся, то Шилдс побьет рекорд Ломаченко, который стал чемпионом мира в трех дивизионах в 12-м бою после досрочной победы над Хорхе Линаресом в мае прошлого года.
"Сейчас я хочу подняться в весе и стать чемпионкой мира в трех разных весовых категориях раньше, чем Ломаченко. Это моя цель и я занята ее исполнением. И, возможно, у меня даже получится стать абсолютной чемпионкой и в новом весе", - говорит Шилдс.
Ранее Кларесса Шилдс отметилась дерзким заявлением по отношению к Геннадию Головкину.