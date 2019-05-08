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Бой Усика с Такамом перенесен из-за травмы украинца

Бой Усика с Такамом перенесен из-за травмы украинца
08:51 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Александр Усик получил травму бицепса и не сможет выйти на ринг 25 мая.

Запланированный на 25 мая бой украинского чемпиона мира Александра Усика против камерунца Карлоса Такама отложен из-за травмы бицепса украинца, информирует промоутер Эдди Хирн в твиттере.

Хирн также сообщил, что позже дополнительно уточнит об изменениях в боксерском шоу в Мэриленде, где должен был драться украинец.

Усик мог заработать более миллиона долларов, если бы принял участие в вечере бокса 25 мая. Этот бой должен был его первым поединком в супертяжелом весе.

Назван гонорар Усика за первый бой в супертяжелом весе

В последнем бою Александр Усик победил нокаутом Тони Беллью и защитил все свои титулы в крузервейте, однако позже сам отказался от пояса чемпиона по версии WBA из-за перехода в супертяжелый вес.

38-летний Такам в своем последнем поединке выиграл у Сенада Гаши, а до этого проиграл Дереку Чисоре и Энтони Джошуа.

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Карлос Такам, Эдди Хирн.
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