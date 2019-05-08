Стало известно, сколько Усик пропустит из-за травмы

Новости спорта: Менеджер украинца рассказал, когда может состояться следующий бой Усика.

Менеджер украинского тяжеловеса Александра Усика (16-0, 12 КО) Эгис Климас рассказал о травме чемпиона WBC, WBO и IBF перед дебютом в супертяжелом дивизионе и о сроках восстановления. Слова Климаса приводит ESPN:

«Это были два месяца тяжелой работы и подготовка шла каждый день. Осталось только две недели до боя, но он травмировался. Конечно, все разочарованы, особенно Усик.

Он выбыл приблизительно на месяц. Врач сказал, что ему нельзя ничего делать рукой в течение этого месяца. Затем будет еще месяц или два на восстановление и, надеемся, он сможет провести свой бой где-то в сентябре».

Напомним, Усик получил травму бицепса во время подготовки к встрече с Карлосом Такамом, которая была назначена на 25 мая.