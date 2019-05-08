WBA назначила торги на чемпионский бой Чарр - Брайан

Новости спорта: WBA объявила о проведении промоутерского аукциона за право организации боя Мануэль Чарр - Тревор Брайан.

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) объявила о проведении промоутерского аукциона за право организации обязательной защиты обладателя пояса WBA Regular в супертяжелом весе Мануэля Чарра против временного чемпиона Тревора Брайана.

Аукцион пройдет 17 мая в штаб-квартире WBA. Минимальный призовой фонд, который может предложить претендующий на организацию этого боя промоутер, составляет один миллион долларов. 75% от этой суммы достанется Чарру, 25% — Брайану, пишет Allboxing.

Представители боксеров также еще могут договориться о проведении боя и подписать контракт в любой момент до начала аукциона.