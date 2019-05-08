Билли Джо Сондерс хочет больших боев с Канело или Каллумом Смитом

Новости спорта: Билли Джо Сондерс хочет провести бои с чемпионами мира.

Бывший чемпион мира в среднем весе Билли Джо Сондерс, который 18 мая проведет поединок за вакантный титул WBO во втором среднем весе против Шефата Исуфи, тоже откликнулся на заявления о том, что чемпион мира в среднем весе Сауль «Канело» Альварес рассматривает возможность проведения еще одного боя во втором среднем весе. Впрочем Сондерс сомневается, что выбор Альвареса остановится на нем.

"Я бы с удовольствием провел бой против Канело, но хочет ли он боя со мной? — сказал Сондерс. — Если они хотят этого боя, я всегда на связи. Я не прошу миллионов, просто справедливый гонорар. Канело создал себе имя, заработал много денег и стал суперзвездой.Не буду говорить, что он избегает меня, но есть много других кандидатов помимо меня. Это факт. Кто захочет драться с ловким левшой, в которого трудно попасть? Это может быть средний или второй средний вес. Я хочу больших боев и поэтому я поднимаюсь во второй средний. Я не могу получить большой бой в среднем весе".

Еще одним большим боем для Сондерса является возможный поединок против соотечественника, чемпиона WBA во втором среднем весе Каллума Смита.

"Каллум — хороший и крупный боксер, но я думаю, что люди придают слишком большое значение габаритам в боксе, — отметил Сондерс. — Все видели как Дэвид Хэй победил Николая Валуева. Размеры не имеют значения в этом спорте. Если ты достаточно хорош, значит так и есть, и я считаю, что я достаточно хорош, чтобы победить Каллума Смита. Этот бой мне интересен".