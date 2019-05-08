Скачать
Среда, 08.05.2019
Аякс - Тоттенхэм: онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов
Аякс - Тоттенхэм: онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов
В ФИФА отклонили апелляцию Челси
В ФИФА отклонили апелляцию Челси
Ломаченко показал свой невероятный улов
Ломаченко показал свой невероятный улов
Биатлон. Состав сборной Украины для подготовки к сезону-2019/20
Биатлон. Состав сборной Украины для подготовки к сезону-2019/20

Билли Джо Сондерс хочет больших боев с Канело или Каллумом Смитом

Билли Джо Сондерс хочет больших боев с Канело или Каллумом Смитом
15:58 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта: Билли Джо Сондерс хочет провести бои с чемпионами мира.

Бывший чемпион мира в среднем весе Билли Джо Сондерс, который 18 мая проведет поединок за вакантный титул WBO во втором среднем весе против Шефата Исуфи, тоже откликнулся на заявления о том, что чемпион мира в среднем весе Сауль «Канело» Альварес рассматривает возможность проведения еще одного боя во втором среднем весе. Впрочем Сондерс сомневается, что выбор Альвареса остановится на нем.

"Я бы с удовольствием провел бой против Канело, но хочет ли он боя со мной? — сказал Сондерс. — Если они хотят этого боя, я всегда на связи. Я не прошу миллионов, просто справедливый гонорар. Канело создал себе имя, заработал много денег и стал суперзвездой.Не буду говорить, что он избегает меня, но есть много других кандидатов помимо меня. Это факт. Кто захочет драться с ловким левшой, в которого трудно попасть? Это может быть средний или второй средний вес. Я хочу больших боев и поэтому я поднимаюсь во второй средний. Я не могу получить большой бой в среднем весе".

Еще одним большим боем для Сондерса является возможный поединок против соотечественника, чемпиона WBA во втором среднем весе Каллума Смита.

Бой Усика с Такамом перенесен из-за травмы украинца

"Каллум — хороший и крупный боксер, но я думаю, что люди придают слишком большое значение габаритам в боксе, — отметил Сондерс. — Все видели как Дэвид Хэй победил Николая Валуева. Размеры не имеют значения в этом спорте. Если ты достаточно хорош, значит так и есть, и я считаю, что я достаточно хорош, чтобы победить Каллума Смита. Этот бой мне интересен".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Сауль Альварес, Новости бокса, Билли Джо Сондерс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ломаченко – Кэмпбелл: букмекеры назвали фаворита боя
02 Ливерпуль - Барселона: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
03 Гениальный угловой Ливерпуля, который вывел их в финал ЛЧ (Видео)
04 Ливерпуль - Барселона: события матча
05 Бой Усика с Такамом перенесен из-за травмы украинца
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь