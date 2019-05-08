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Кэмпбелл: Ломаченко - фантастический боец

Кэмпбелл: Ломаченко - фантастический боец
23:45 Ср, 8 Май 2019 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта: Британский боксер в легкой категории Люк Кэмпбелл прокомментировал предстоящий бой с украинским чемпионом WBA и WBO Василием Ломаченко.

Люк Кэмпбелл в интервью Boxing Social, в частности, назвал Ломаченко фантастическим боксером и пообещал показать в поединке с украинцем “свою лучшую версию”.

“Это будет просто еще один день в офисе, я же не буду драться с Зевсом. Это будет очень сложный бой, но я никогда не относился к боям легкомысленно, не воспринимал их, как простые. В этой встрече вы увидите мою лучшую версию. Сейчас отличное время для такого поединка. Я отлично чувствую себя физически и морально, чувствую, что не прекращаю развиваться и становлюсь все лучше. Это может быть мега-файт.

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Я просто выйду в ринг и буду собой, буду делать то, что умею. Мы все знаем, что он делает, он фантастический боец”, - цитирует Кэмпбелла Tribuna.com.

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