Кэмпбелл: Ломаченко - фантастический боец

Новости спорта: Британский боксер в легкой категории Люк Кэмпбелл прокомментировал предстоящий бой с украинским чемпионом WBA и WBO Василием Ломаченко.

Люк Кэмпбелл в интервью Boxing Social, в частности, назвал Ломаченко фантастическим боксером и пообещал показать в поединке с украинцем “свою лучшую версию”.

“Это будет просто еще один день в офисе, я же не буду драться с Зевсом. Это будет очень сложный бой, но я никогда не относился к боям легкомысленно, не воспринимал их, как простые. В этой встрече вы увидите мою лучшую версию. Сейчас отличное время для такого поединка. Я отлично чувствую себя физически и морально, чувствую, что не прекращаю развиваться и становлюсь все лучше. Это может быть мега-файт.

Я просто выйду в ринг и буду собой, буду делать то, что умею. Мы все знаем, что он делает, он фантастический боец”, - цитирует Кэмпбелла Tribuna.com.