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Усик рассказал о своей травме

Усик рассказал о своей травме
08:53 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Украинский чемпион должен вернуться на ринг в сентябре.

Украинский чемпион мира по версиям WBO, WBC и IBF в тяжелом весе Александр Усик показал травмированную руку и подтвердил отмену дебютного боя в супертяжелом весе против Карлоса Такама.

«Дорогие друзья, всем здравствуйте. Плохая новость у нас, дебют в супертяжелом весе 25 мая отменяется в связи с тем, что я получил травму. Простите все за ожидания, мы вернемся сильнее. На все воля Божья, и слава Богу за все. У нас все нормально, хорошее позитивное настроение. Всем добра», — сказал Усик в видео обращении на Facebook.

Бой Усика против Такама был отложен из-за травмы бицепса украинца. Предварительно Александр должен вернуться на ринг в сентябре.

Стало известно, сколько Усик пропустит из-за травмы

Усик мог заработать более миллиона долларов, если бы принял участие в вечере бокса 25 мая. Этот бой должен был его первым поединком в супертяжелом весе.

В последнем бою Александр Усик победил нокаутом Тони Беллью и защитил все свои титулы в крузервейте, однако позже сам отказался от пояса чемпиона по версии WBA из-за перехода в супертяжелый вес.

38-летний Такам в своем последнем поединке выиграл у Сенада Гаши, а до этого проиграл Дереку Чисоре и Энтони Джошуа.

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Карлос Такам.
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