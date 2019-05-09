Усик рассказал о своей травме

Новости спорта: Украинский чемпион должен вернуться на ринг в сентябре.

Украинский чемпион мира по версиям WBO, WBC и IBF в тяжелом весе Александр Усик показал травмированную руку и подтвердил отмену дебютного боя в супертяжелом весе против Карлоса Такама.

«Дорогие друзья, всем здравствуйте. Плохая новость у нас, дебют в супертяжелом весе 25 мая отменяется в связи с тем, что я получил травму. Простите все за ожидания, мы вернемся сильнее. На все воля Божья, и слава Богу за все. У нас все нормально, хорошее позитивное настроение. Всем добра», — сказал Усик в видео обращении на Facebook.

Бой Усика против Такама был отложен из-за травмы бицепса украинца. Предварительно Александр должен вернуться на ринг в сентябре.

Усик мог заработать более миллиона долларов, если бы принял участие в вечере бокса 25 мая. Этот бой должен был его первым поединком в супертяжелом весе.

В последнем бою Александр Усик победил нокаутом Тони Беллью и защитил все свои титулы в крузервейте, однако позже сам отказался от пояса чемпиона по версии WBA из-за перехода в супертяжелый вес.

38-летний Такам в своем последнем поединке выиграл у Сенада Гаши, а до этого проиграл Дереку Чисоре и Энтони Джошуа.