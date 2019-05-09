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Усику не придется делать операцию

Усику не придется делать операцию
16:38 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Эдди Хирн прокомментировал травму украинского боксера Александра Усика.

Известный промоутер Эдди Хирн прокомментировал травму украинского боксёра Александра Усика, который должен был дебютировать в супертяжёлом весе поединком с Карлосом Такамом. Предполагалось, что этот бой состоится 25 мая.

«Он повредил бицепс. Усику не придётся делать операцию. Я думаю, что он вернётся на ринг в августе или около того. Ему потребуется примерно пять недель, чтобы вновь начать тренироваться.

Усик рассказал о своей травме

Не знаю, как именно он получил травму, что там случилось. Усик поднимается в весовой категории, поэтому ему приходится тягать железо. Также он проводит спарринги с парнями, которые больше и тяжелее него», — приводит слова Хирна iFL TV.

Ранее Хирн не исключил, что Усик встретится с британцем Энтони Джошуа.

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